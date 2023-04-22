Depremde can kaybı 50 bin 783

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te katıldığı programda, depremde can kaybı sayısını açıkladı:

"Başından itibaren Adalet Bakanlığımız, savcılıklarımız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından, ilgili kişisinden ölüm raporu almadan o dönemde gömülenler var. Bu normal zamanlarda da olabilir. Jandarma ve kaymakamların idari olarak tespitleri, Sağlık Bakanlığının hastanede ölüm tespitleri, savcılığın tespitleri… Tüm bunların toplamı söz konusu. Göçmen olup da hayatını kaybedenler var. Göçmen olup hayatını kaybedenler toplam 7 bin 302 kişi. Toplam vefat ise 50 bin 783. Bunlar nüfus tescili yapılanlar."

985 cenazenin kimliklendirme çalışması sürüyor

"Kimliklendirme çalışmaları devam edenlerin toplamı ise 985. Bu 985’in içerisinde de kayıp olarak arananlar var. 985’in içerisinde DNA ve parmak izleriyle beraber yapılanlar var. Yabancılar da var. Müracaat edenlerin DNA’larını alarak karşılaştırıyoruz. Kayıp müracaatı şu anda 297. Bunların 30’u 0-6 yaş. 20’si 7-12 yaş. 36’sı ise 13-17 yaş aralığında toplam 86’sı çocuk. Diğerleri de erişkin."