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Gündem
AA 22.04.2023 11:59

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek." denildi.


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