Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek." denildi.

Nefesimiz enselerinde!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6MMRAohaB3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2023