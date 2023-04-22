Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek." denildi.
Nefesimiz enselerinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6MMRAohaB3