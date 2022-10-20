Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Zengilan Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
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