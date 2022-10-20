İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethiye'de bir otelde düzenlenen, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısında, sabah katıldığı Göç Kurulu Toplantısında, göç çalışmaları üzerine değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın eski topraklarında kurulan ülkelerin hemen hemen hepsinde ciddi bir istikrarsızlık ve savrulma olduğunu ifade eden Soylu, Afrika'da önemli petrol ve elmas yataklarına sahip ülkelerin vatandaşlarının da kendilerini göç yolunda bulduğunu kaydetti.

"Türkiye 40 yıl terörle mücadele etti"

Soylu, "Darbelerle, terörle bunu yapmaya çalıştılar. Mesele sadece ülkenin zenginliğinin veya ülkenin fakirliğinin olup olmamasıyla ilgili değildir. Türkiye 40 yıl terörle mücadele etti. 60 yıldır da darbeci vesayet yapılarıyla kıran kırana mücadele veriyor. Bu ülke petrol zengini değil, elmas madenleri yok. Peki bunu nasıl başarmaktadır? İfade etmeliyim ki Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devletinin ilk başlangıcından süzüp getirdiği bir akılla, gelenekle bunu yapmaktadır." diye konuştu.

Kolluk kuvvetlerinden kamu kurum kuruluşlarına kadar birçok kurumun 200 yıla yakın ömrü olduğunu vurgulayan Soylu, bazılarının bu kurumlara sürekli attığı iftiraların işe yaramayacağını dile getirdi.

"Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi"

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi. Aslında bu coğrafya böyle bir şeyi daha önce bizim ordumuzdan değil, geleneği olmayan devletlerin ordularından ve korumaya çalıştığı terör örgütlerinden gördü. Jandarma, asker, polis, kanun ve hukuk çerçevesinde hareket eden, kurum disiplini olan yapılardır. İllegal işlerin, insanlık dışı işlerin bu yapılarda yeri olmaz. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya, terör örgütüne bir koruma sağlamaktır ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Türk devletinin içeriden ve dışarıdan nasıl saldırılara muhatap olduğuna sizler şahitsiniz. Sizler defaatle bunu gördünüz ve bunu yaşıyorsunuz. Sadece o değil. O ortaya çıkınca hep beraber gördük ki koro sesini topyekün yükseltmeye başladı. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır."

Soylu, iftira girişiminin, yabancılardan, içerideki ihanet çetelerine kadar Türkiye'nin karşısındaki ittifakla nasıl irtibatta olduklarının da net bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Türk Tabipler Birliği kurumunun başında böyle bir müfterinin, ülke ve millet düşmanının bulunması milletin kanına dokunmaktadır." diyen Soylu, "Terör örgütünü isim vermeden, kırıp dökmeden sözde kınayanlar, Türkiye'ye yapılan bu iftiraya bakalım ne diyecekler. Tam da bugün onun bir sınavı ve bir imtihanı. Bu coğrafyada herkes için o kadar çok imtihan var ki, samimiyetsizler bu imtihanlarla her zaman yüz yüze kalacaklar." ifadelerini kullandı.