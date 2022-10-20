AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni düzenlemeyle Alevi-Bektaşi kültürü ve erkân hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca karşılanacak.

Su ise belediyeler tarafından indirimli veya ücretsiz kullandırılacak.

İmar planları yapılırken cemevi yeri ayrılmasına imkan tanınacak.

Büyükşehir belediyeleri tarafından gerektiğinde cemevlerine bakım onarım ve malzeme desteği verilebilecek.

Teklifle, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki altyapı da oluşturuluyor.

ÖTV Kanunu çerçevesinde motorlu araç ticareti yapan mükelleflere teminat yükümlülüğü de getirilecek.