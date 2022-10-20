Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 27 yaşında hayatını kaybeden Serkan Nakaş'ın çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2019'da kurayla Amasra Müessesesine ait maden ocağında işe başlamıştı. Dedesi ve babasının ardından ailede üçüncü kuşak madenci olan Nakaş, 14 Ekim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.

[Serkan, babası Mustafa Nakaş ile...]

Babası grizu patlamasından kurtulmuştu



50 yaşındaki babası Mustafa Nakaş ise Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'da, 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasından saniyelerle kurtulmuştu.

Kaza haberini bir arkadaşı verdi, baba Nakaş, umudunu son ana kadar korudu:



Önce ‘kimsede pek bir şey yok, öyle ufak tefek sıyrıklar var’ denildi sonra yangın var dediler. Yine de ümidimi kaybetmedim diyebilirim… Sonra ilk çıkanları görünce ümitsizlik başladı. Şu anda şehidim rahat uyusun diye taş basıyorum bağrıma…

Baba Nakaş, kazadan önce oğluyla arasında geçen son diyaloğu ise şöyle anlattı:Ben o gün biraz erken çıktım evden. Valizini getirmişti elbiselerini... İşe gitmeyecek misin dedim, ‘gideceğim’ dedi. O kadar yani sanki bir şeyler hissetmişti. Telefonunun şifresini bile açmış da dolabına koymuş iş yerinde.Cep telefonundan çıkan görüntü şehidin son hatırası oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’in kazadan 3 hafta önceki ziyareti sırasında çekildiği düşünülen görüntülerde Nakaş, hayata umutla gülümsüyordu.

Nakaş’ın sosyal medya paylaşımları da ‘alın teri’ ve ‘emek’ vurgusuyla doluydu.Nakaş ailesi şehidinin anısını yaşatmak için otomobillerinin arka camlarına fotoğraflarını yapıştırdı. Altında ise şehit Nakaş’ın sosyal medyada paylaştığı şu satırlar vardı: Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz…

Nakaş ailesinin tek isteği kazanın sorumlularının bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları...

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz

