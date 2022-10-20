Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Öncelikle Can Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalianının açılışına katılmak ikinci havalimanını modern dünyanın gözlemlediği şekilde en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buraları ne hale getirdiler, tazminini istemek lazım. Şimdi de Karabağ’ın kalkınma destanı yazılıyor. Tahrip olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor.https://t.co/8GM3CjxEFO pic.twitter.com/SHpF0CYZcA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2022

Şimdi sağıma soluma bakıyorum işgal döneminde şu Cebrayıl'ı ne hale getirmişler. Ben kardeşime sordum bu dünyadaki AGİT, AB felan buraları hiç gelip görmedimi diye. Yok gelmiyorlar, niye gelmiyorlar çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Batı'nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek işgal süreci içerisinde ne hale getirmişler Cebrayıl'ı diğer tüm Karabağ'ı bunu görecekler tabi bunları görmek istemiyorlar. Aslında neler yapıldığını biliyorlar. Bu işleri Lahey Adalet Divanına getirmek suretiyle bunların tazminini istemek, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması, tanıtmamız lazım.

"Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor"

Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde bu tahrip olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor, yeniden gerçekten viyadükleriyle, köprüleriyle, otoyol, otoban bunlarla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Bunları şimdi biz yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla burada el ele vererek attıkları adımlar çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor. Şimdi Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kahramanlık destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir.

Böylesine önemli bir projede Tük şirketlerinin de rol almış olması bizim için ayrıca bir iftihar vesilesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin azad edilen topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyük dönüş projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin akıllı köy konsepti ile inşa edilen köye yerleşmeleriyle artık öz vatanlarına olan hasretlerinin inşallah sona erdiğini görüyoruz. Ağalı köyünü gördük hakikatten artık oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Orası modern bir inşallah şehir anlamında gelişiyor.

Tabi hemen yanı başında Dost Agropark onu bugün gördük. Orada gerek tarımda gerek hayvancılıkta gerçekten çok çok önemli bir adım atılmış. Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir arazi ama şimdi tamamen tarımda çok ciddi çalışmalar yapılmak suretiyle bu alanın nasıl ayağa kaldırıldığını gördük. 3 bin kadar burada angus hayvanlarının olması ve onların da gayet güzel bir şekilde değerlendirilerek bir taraftan bunların kesimleri bir taraftan orada bakımları çoğalmaları bütün bunlara yönelik atılan adımlarla da buradaki bu adım hakikkatten bir büyük dönüş projesinin hayata sokulması, uygulanmasıdır.

"Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette"

Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de bana ifade etti. Örneğin, burada en önemli şey su. Su konusunda da şimdi kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle buranın su ile ilgili sorununu da giderecek ve böylece bu tarlalardan tarımda atılacak adımlardan burada da çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikatten bizim de gördüğümüz inandığımız şey bu. Çok kısa zamanda tarımda da burada ciddi neticeler, hasadın alınabileceğini biz zaten orada gördük. Saman balyalarının aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi zaten gösteriyor. Biz de zaten koltuk olarak saman balyaları üzerinde toplantıyı izledik. Onun için tebik ediyoruz. Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Alt yapı eksikliğini tamamiyle gidermenin gayreti içerisindeler. Öyle zannediyorum ki bir yolsa geldiğimizde de Cebrayıl yolunun çok farklı bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada alt yapıda gayet güzel adımlar şu anda atılmış vaziyette.

"Tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız"

Bir yıl sonra heralde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demiryolu ile ilgili adımların atılarak demiryolunun da buraya gelecek olması buradaki kalkınma hareketinin bir büyük proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız.

Zaten dayanışma halinde attığımız adımlar var. bunları geliştirerek çok daha önemli çok daha dev projeleri beraber gerçekleştirmeye inşallah hazırız. Tabi önemli olan bir diğer adım da bugün Cebrayıl'da temelini attığımız Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık'da dayanışmamızın simgesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler yersizdir. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Barışın kaybedeni olmaz.https://t.co/8GM3CjgBDO pic.twitter.com/CeKdjTlM5A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2022

Nahçıvan'ı Azerbaycan'nın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yoktur. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli doğu-batı orta koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır.

"Barışın kaybedeni olmaz"

Azerbaycan 44 günlük vatan muharebesinde kendi topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Ermenistan ile müzakerelerinde samimi adımlar atan ve müspet tekliflerde bulunan Azerbaycan nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Her zaman söylediğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan'da da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk. Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in aziz hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.