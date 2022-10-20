Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Kahramanmaraş’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.