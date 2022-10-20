AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın da Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü’de kalacağı öğrenildi.