Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden ve kaza nedeniyle Bakü'de kalan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, "Bakü'de hastanedeyiz. Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar" ifadelerine yer verdi.