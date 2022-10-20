AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım geçirdiği kazaya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında olduğunu belirterek dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Yıldırım paylaşımında şu ifadelerği kullandı:

''Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.''