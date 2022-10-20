AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi.

Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın kazayı hafif atlattığını Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2022

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yıldırım ve Ayrım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık durumlarının iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını memnuniyetle öğrendim. Kendilerine acil şifalar diliyorum.''

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık durumlarının iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını memnuniyetle öğrendim. Kendilerine acil şifalar diliyorum. — Ersin Tatar (@ErsinrTatar) October 20, 2022

''Cenab-ı Hak’tan acil şifalar niyaz ediyorum''

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ta Yıldırım ve Ayrım için taziye mesajı yayımladı:

''Azerbaycan ziyareti esnasında, TBMM eski başkanlarından Binali Yıldırım ile AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kazada yaralanan bütün arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan acil şifalar niyaz ediyorum.''

Azerbaycan ziyareti esnasında, TBMM eski başkanlarından Binali Yıldırım ile AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kazada yaralanan bütün arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan acil şifalar niyaz ediyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 20, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım, koruması ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğu haberini memnuniyetle aldık. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim'den şifalar niyaz ediyorum. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) October 20, 2022

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kaza sonrası Yıldırım ve Ayrım için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan programlarına eşlik eden Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım'a geçirdikleri trafik kazası dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 20, 2022

''Durumlarının iyi olması yüreğimize su serpmiştir''

Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekilimiz Sn. Şamil Ayrım ve beraberindeki heyete Azerbaycan’da geçirdikleri kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Durumlarının iyi olması yüreğimize su serpmiştir.



Allah beterinden korusun ???????? — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 20, 2022



