Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2022
Büyüklük:4.5 (MW)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) - [3.53km] Çiğdemtepe (Pazarcık)
Tarih:20-10-2022
Saat:14:34:59 TSI
Enlem:37.401 N
Boylam:37.201 E
Derinlik:8.31 km
Detay: https://t.co/dECBVDs2N4
Etiketler: AFAD Deprem Kahramanmaraş
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