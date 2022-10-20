Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Bir iş yerine ait Halil Özkara idaresindeki servis minibüsü, çevre yolundan İzmir istikametine seyir halindeyken Bülent Demir yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Özkara ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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