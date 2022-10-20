Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Y.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü Y.A. ile araçta bulunan F.A. ve M.H.K. gözaltına alındı.
F.A.’nın ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kaydı olduğu, M.H.K.’nin ise ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Terörle Mücadele Yunanistan
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