Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sunan, mevsim koşulları dolayısıyla bugün yapılamayan tur yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Bölgede balon turlarının hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.