Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turları 2 gün yapılamayacak
[Fotograf: AA]
Kapadokya bölgesinde etkili olan rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iki gün süreyle iptal edildi.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sunan, mevsim koşulları dolayısıyla bugün yapılamayan tur yarın da gerçekleştirilemeyecek.
Bölgede balon turlarının hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda itibaren yeniden başlaması bekleniyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
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