Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda ve Karadeniz açıklarında yoğunlaşan çalışmalar, 24 saat esasına göre yapılıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), süren çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. 'Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız, akıllara, hayallere sığmaz' ifadeleri kullanılarak, yapılan paylaşımda; Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan gemilere ilişkin görüntüler yer aldı.

Gemilerin görevleri de paylaşıldı

Sondaj gemileri 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un yanı sıra 'Castorone', 'Simon Stevin', 'Seven Arctic', 'Seven Pegasus' ve 'Seven Oceanic' isimli gemilerin de yer aldığı görüntülerde, gemilerin görevleri ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

'Fatih' sondaj operasyonu yaparken, 'Kanuni' sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ile kuyu akış testlerini gerçekleştiriyor.

'Yavuz' ise 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin ardından lokasyona giderek, son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor. 'Simon Stevin' boru hattının altına taş dolgu; 'Castorone' ise derin denizde 10 inçlik boru ile Mono Etilen Glikol (MNG) boru hattı serimi yapıyor. 'Seven Pegasus' da deniz tabanındaki boru hattı sonlandırma üniteleri ile çelik yapının yerleştirilmesini gerçekleştiriyor. 'Seven Artic' ise deniz tabanı üretim tesisindeki yer alacak doğal gazı iletim hattına bağlayacak vana ve borulama sisteminin vakumlu temel kazığa yerleştirme işlemlerini yapıyor. 'Seven Oceanic' ise 30 kilometrelik sığ alanda boru seriminin yanı sıra çeşitli ekipmanların yerleştirilmesi görevlerini üstleniyor.

Bu arada alanın alt ve üst yapı işleri önemli oranda ilerlerken, enerjilendirme için karada çalışmalar sürüyor. Ayrıca denizden gelen gazın donmasını engelleyecek ve sudan ayrışmasını sağlayacak ekipmanların kurulumlarına da başlandı.