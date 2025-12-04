Duman 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.12.2025 11:43

Kanada'dan Ukrayna’ya 143 milyon dolarlık askeri yardım

Kanada, Ukrayna'ya 143 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

Kanada'dan Ukrayna’ya 143 milyon dolarlık askeri yardım
[Fotograf: Reuters]

Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kanada, NATO’nun Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında ABD’den tedarik edilecek kritik askeri kabiliyetlerden oluşan paketin alımını gerçekleştirecek. Kanada’nın bu pakete katkısı 200 milyon Kanada doları (yaklaşık 143 milyon dolar) olacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu pakete katkısının Kanada'nın Ukrayna'ya, NATO müttefiklerine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yansıttığı vurgulanırken, "Müttefiklerimizle bu PURL paketine katkıda bulunarak Ukrayna’nın egemenliğini savunması ve halkını koruması için ihtiyaç duyduğu gelişmiş kabiliyetleri hızlı şekilde edinmesini sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ağustos ayında oluşturulan satın alım planına göre, diğer müttefiklerin katkılarıyla Ukrayna'ya yapılacak toplam askeri yardım 500 milyon dolar değerinde olacak.

Açıklamaya göre, Şubat 2022'den bu yana Kanada’nın Ukrayna'ya sağladığı toplam yardım 22 milyar Kanada dolarına ulaştı.

Söz konusu yardım, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO tarafından Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında hazırlanan planın ardından geldi.

Trump, 11 Temmuz'daki açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

ETİKETLER
Kanada Ukrayna
Sıradaki Haber
Trump yönetimi, ABD Barış Enstitüsünün yeni adının "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" olduğunu duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Deprem sonrası kültürel miras için dijital arşiv çalışması
12:03
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır
11:19
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
11:15
Türkiye'nin COP31 ev sahipliği iklim hedeflerine ivme katacak
11:16
Türkiye genelinde gayrimenkul satışları rekor kırdı
11:16
Türkiye üç kritik zirveye ev sahipliği yapacak
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
FOTO FOKUS
İmamoğlu İnşaat hakkında MASAK raporu
İmamoğlu İnşaat hakkında MASAK raporu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ