MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır

Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın gerginliği artıran son açıklamalarının sorulması üzerine MSB'den şu cevap verildi:

“Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir.

Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır.

Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

"Karadeniz'de gemiler yönelik saldırılar"

Karadeniz'de gemiler yönelik saldırıların sorulması üzerine MSB şu cevabı verdi:

“Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir.

Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.”

Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceği iddiası

Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceği iddiaları ile ilgili soruya, "“Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir" cevabı verildi.

Terörle Mücadele

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Münbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 kilometre olmuştur."

Aktürk, hudut güvenliği faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1090 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Gazze

Tuğamiral Aktürk, bölgedeki gelişmelere ilişkin, şunları anlattı:

"İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak, İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir."

Türkiye'nin, NATO'nun kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olduğunu, değerlerini ve sorumluluklarını paylaştığını belirten Aktürk, "Ülkemiz, İttifak'a katıldığı 1952'den bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam etmektedir. Çok yönlü askeri faaliyetlerle ülkemizin tüm dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolünün doğal bir sonucu olarak 2026 yılının temmuz ayında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek, zirve programı dahilinde Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, 2026 yılında NATO'nun Liderler Zirvesi dışında 2 önemli toplantısının daha Türkiye'de yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki yeniliklerin değerlendirileceği NATO İletişimciler Konferansı eylülde İstanbul'da, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmaların ve ilgili NATO kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek yapay zekadan siber güvenliğe, komuta kontrol sistemlerinden veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlerin ele alınacağı NATO EDGE 2026 faaliyetinin 3'üncüsü 17-19 Kasım arasında İzmir'de yapılacaktır."

Eğitim ve tatbikatlar

TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:

"2 Aralık'ta başlayan Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Tatbikatı'na Polonya'da katılım sağlanmaktadır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Bergamini tarafından 1-5 Aralık arasında Aksaz'a, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe gemisi tarafından 3-6 Aralık arasında Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Lissus tarafından 4-7 Aralık arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından 2-7 Aralık tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti yapılmaktadır."

Tuğamiral Aktürk, her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığına vurgu yaparak, şu bilgileri paylaştı:

"Son bir hafta içerisinde, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. 29 Kasım'da, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağımız, Aselsan üretimi Murad AESA radarını kullanarak Karadeniz'de Tübitak-Sage tarafından geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi hava-hava füzesi ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek havadaki hedefi başarıyla imha etmiştir. ASFAT Anonim şirketimiz ile NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'nın Savunma Bakanlığı arasında 1 adet korvet ihracatına yönelik sözleşme, Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet'in de katıldığı törenle imzalanmıştır. İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda ilk blok inşasına başlanan 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ardından milli denizaltımızın (MİLDEN) ilk test bloğu inşasına da Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarihinde ilk kez Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) hazırladığı dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girmeyi başarmıştır. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen bu tarihi başarılar, ülkemizin bu alanda ulaştığı yüksek seviyenin somut göstergesi olup bu süreçte emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyoruz."