Duman 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.12.2025 11:03

Türkiye üç kritik zirveye ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2026 yılında NATO, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye üç kritik zirveye ev sahipliği yapacak

Son yıllarda hem bölgesinde hem de küresel diplomasi sahnesinde aktif rol üstlenen Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere sorunlu birçok bölge ve konuda arabuluculuk girişimlerini, insani diplomasi adımlarını ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarını etkin biçimde kullanıyor.

Söz konusu diplomatik gücünü uluslararası zirvelere ev sahipliği yaparak artırmak isteyen Türkiye, gelecek yıl uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda, COP31 Zirvesi İstanbul'da, ana konferans etkinliklerinin ise Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. NATO Zirvesi ise temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye, etkin bir konumda bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesine de 2026'da ev sahipliği yapacak.

Söz konusu uluslararası zirveler, Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren ülkeler arasındaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyacak.

COP31 Zirvesi'nde gündemi Türkiye belirleyecek

COP30, kasım ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde iklim değişikliğiyle mücadelede "yeşil sanayileşme" gündemiyle düzenlenmişti.

196 ülkenin liderinin katılmasının beklendiği COP31 Zirvesi'nde Türkiye, gündemi belirleyecek ve bunun yürütülmesinden sorumlu olacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuncusu haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmiş, zirvede üye ülkelerin savunma artırılması hedefi ele alınmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları 12. Zirvesi ise Azerbaycan'ın Gebele şehrinde ekim ayında "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapılmıştı.

Sıradaki Haber
Türkiye'nin COP31 ev sahipliği iklim hedeflerine ivme katacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Türkiye madencilikte dünyada 7. sırada
12:17
Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım
12:08
Deprem sonrası kültürel miras için dijital arşiv çalışması
12:03
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır
11:44
Kanada'dan Ukrayna’ya 143 milyon dolarlık askeri yardım
11:19
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
FOTO FOKUS
Polisten kuryeye sıcak destek: "Ellerimden daha çok kalbimi ısıttı"
Polisten kuryeye sıcak destek: "Ellerimden daha çok kalbimi ısıttı"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ