Ankara
Gündem
AA 04.12.2025 12:16

Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü, özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç, yollarına ışık, hayallerine cesaret versin. Ailelerimize kolaylık, çocuklarımıza başarı, bu projeye emek veren herkese bereket ve iyilik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin video da yer aldı.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Zonguldak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
