İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Molla Gürani Mahallesi Sigortacı Sokak'taki bir binada, sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini tespit etti.

Ekiplerin özel harekat polisleri eşliğinde adrese yaptığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, elbise dolaplarının arkasında "zula" diye tabir edilen gizli bölmelerin bulunduğu görüldü.

Aramalarda kimlik detektör cihazı, fotokopi makinesi, hologram, renkli baskı makinesi, kimlik kesme makinesi, kimlik basım makinesi, elektrikli ısıtmalı pres makinesi ve çok sayıda sahte kimlik, pasaport üretiminde kullanılan teçhizat, hazır belgelerin yanı sıra bir miktar para, farklı ülke vatandaşları için düzenlenmiş pasaportlar ve basıma hazır ülke amblemlerinin bulunduğu boş kimlik kartları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.