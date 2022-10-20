Biyolojik çeşitlilik arttırılıyor, küçük balıkçılık destekleniyor. Yapay resifler ile Marmara Denizi adeta tekrar soluk alıyor. Projeyle kaçak avcılığın önüne geçilmesi de hedefleniyor.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Sürdürülebilir balıkçılık için bu çok gerekliydi. Gerek yasa dışı avcılığın sonucu, gerekse kirlilikten dolayı denizin dibinde tamamen hayatın bittiğini bazı bölgelerde habitatın tamamen bittiğini gördük. Marmara Denizi bize bir alarm verdi. Bu şekilde devam ederseniz yok oluyorum diye bize bir bildirimde bulundu. Yapay resiflerin zaten yirmi beş maddelik bir acil eylem planı var. Bunun içerisinde de vardı" açıklamasını yaptı.

Marmara'ya yeni bir soluk

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, 2019'da Marmara Denizi'nde yapay resif kümeleri oluşturmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje ile tespit edilen noktalara 660 yapay resif ve 39 anti-trol resif atımı yapıldı.

Canlı çeşitliliğini artırıyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Benal Gül, "İri kırlangıç balıklarımız ve onların yavrularına çok sık rastlıyoruz. İstavrit sürülerinin bu noktada belli bir süre beklediğini, balıkçılar tarafından avlanabildiğini de tespit ettik. Deniz tavşanlarının yapay resifler etrafında konumlanmasını bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum açıkçası. Onun dışında kalamarlar ve kalamar yumurtaları bol miktarda var resiflerimizin etrafında" şeklinde konuştu.

Yapay resifler müsilajın giderilmesinde de etkili.

Projenin sonunda bin 453 yapay resif ünitesi ile 95 anti-trol resif atımı tamamlanacak.

Kamera: Selim Sinan Gümüş

Kurgu: Bedri Pasin