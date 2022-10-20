Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlarda TSK'nin başarılı operasyonlarında, sözde 'kimyasal silah kullanıldığı' gibi aslı olmayan iddialar üzerinden haberler yapılarak halkı ayaklanmaya çağırıp, alanlara çıkmaları yönünde çağrılar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında açık alanlarda her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim saat 00.01'den 3 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."