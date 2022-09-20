Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.
Dün de birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Erdoğan, bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.
Etiketler: Almanya Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan
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