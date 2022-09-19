Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile de Türkevi'nde bir araya geldi.

[Fotoğraf: DHA]