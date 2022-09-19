Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde ABD’li Senatör Lindsey Graham ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile de Türkevi'nde bir araya geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: ABD Recep Tayyip Erdoğan Yemen
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