Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 101'inci yıl dönümü olan 19 Eylül tüm Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutlandı. Bu anlamlı günde farklı kentlerde düzenlenen etkinlikler ile gaziler yalnız bırakılmadı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tüm Türkiye'de anlamlı etkinlikler düzenlendi.

Adana'da törenler Atatürk Parkı'nda düzenlendi, Gaziler ile birlikte çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı.

TÜMGAZİDER Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, "19 Eylül Gaziler Günü bedeli can ve kanla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında, devletimizin bekası uğrunda canlarını harcayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gündür" diye konuştu.

Erzurum'da da gaziler yalnız bırakılmadı. Yakutiye Gençlik Merkezi çalışanları vatan için göğsünü siper eden kahramanların onuruna kahvaltı verdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde de tören vardı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün üzerinde yaşadığımız vatanın kuruluş umdelerini, kuruluş şuurunu çocuklarımıza, gençlerimize muhakkak aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çamura saplanan cephane kağnılarından yerli ve milli İHA'lara, SİHA'lara nasıl geldiğimizi düşünecek ve buna şükrederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İzmir Foça'daki törende de gaziler ve şehit yakınları onur konuğu olarak yerlerini aldı.

Konuşmalarda gaziliğin temsil ettiği değerler anlatıldı.Ankara Kahramankazan'daki törenin ardından 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği ziyaret edildi.

"15 Temmuz olsa şu an yine şu halimde derhal yine giderim"

Hain darbe girişimi gecesinin kahramanlarından Mustafa Zorova da programa katıldı.

15 Temmuz gazisi Mustafa Zorava, "Allah vermesin 15 Temmuz olsa şu an yine şu halimde derhal yine giderim, bir damla kanım varsa vatanım için her zaman vermeye hazırım."

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.