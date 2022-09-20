Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 14 gözaltı
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flash bellek, 12 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK
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