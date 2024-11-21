Çocukların korunması ve bebek ölümleri komisyonlarına üye seçimleri Resmi Gazete’de

Karara göre, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan oldu.

Komisyonda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk komisyon sözcüsü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaоba'dan oluştu.

Çocukların korunmasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de

Çocukların korunmasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu oldu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas komisyon sözcüsü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan ve AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'ndan oluştu.