Bakan Yerlikaya: Yasa dışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Görevlendirme yapılan belediyelere ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, toplam 1701 şikayet yapıldığını, bunların sadece 176'sına soruşturma izni verildiğini belirtti.

"Türkiye genelinde 1408 belediyemiz var. Hepsi göreve, mahalli ihtiyaçları gidermek için halkın oyuyla geldiler. Onlar da biz de ceza kanunundan kurtulamayız. Ama konu terörse ayrı kulvara giriyor. Savcılık kovuşturması olmayan birçok DEM Partili belediye var. Biz hukuk devletiyiz. Anayasa'nın 123. maddesini okuyun. 1408 belediyemizin sandıkla gelip sandıkla gitmesinden başka bir gayemiz olamaz."

"Yasa dışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık"

Yerlikaya, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin detayları da paylaştı.

"Yasa dışı bahisle ilgili teknik takipli çalışmalarımıza devam ediyoruz. 9 bin 780 tutuklama yaptık. Yasa dışı bahisle ilgili projeli çalışmalarımız sürüyor. 9 bin 874 URL hesabı engellendi. Erişime engellenen sosyal medya hesabı da 77 bin 970 oldu."

Uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadeleyi "seferberlik" olarak değerlendirdi.

"İmal ve ticaretle ilgili 66 bin 39 operasyonda 29 bin 199 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla ilgili mücadeleyi çok önemsiyoruz, biz bunu seferberlik olarak görüyoruz. Dolayısıyla tutuklama oranlarına bakarsak; imal ve ticaretle ilgili Avrupa'nın hiçbir yerinde bu kadar tutuklama yok."

"42 milyon kadın KADES kullanıyor"

Bakan Ali Yerlikaya, KADES uygulamasının başarısına da dikkat çekti. 42 milyon kadının KADES'i kullandığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında kullanılan elektronik kelepçe ile ilgili bir kapasite sorunu olmadığını belirtti.