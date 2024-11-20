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Gündem
AA 20.11.2024 22:37

Bakanlıktan Niğde'de rehabilitasyon merkezindeki olayla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili "Bakanlık olayı basından öğrendi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan Niğde'de rehabilitasyon merkezindeki olayla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün TBMM'de bazı milletvekilleri tarafından Niğde'deki rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayla ilgili bazı iddiaların dile getirildiği hatırlatıldı.

Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 22 Temmuz 2024'te rahatsızlanan epilepsi hastası engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olayla ilgili hızla müfettiş görevlendirdiği, kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personelin ise derhal açığa alındığı kaydedildi.

26 bakım personelinin 14'ü tutuklandı

Konunun derinlemesine incelenmesi için Bakanlık tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, yapılan derinlemesine araştırma sonucunda hakkında adli işlem yapılan 26 bakım personelinin 14'ünün tutuklandığı, diğer 12 personel hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda konuyla ilgili belirli kesimler tarafından ortaya atılan 'Bakanlık olayı basından öğrendi' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bakanlık olarak olay meydana geldiği ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip edilmiş, kamuoyu da bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisi de yine bizzat Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bakanlık olarak ihmali bulunan şahısların en ağır cezayı alması için müdahil olduğumuz hukuki süreci büyük bir titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte müfettişlerimiz ve kurum yöneticilerimiz 81 ilimizde kuruluşlarımızı düzenli periyotlarla habersiz şekilde denetlemektedir. Bakanlık olarak tüm hizmet gruplarımıza yönelik çalışmalarımızı, büyük bir hassasiyetle onların üstün yararı ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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Niğde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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