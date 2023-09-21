CHP'de kurultay için gözler parti meclisinde

CHP'de kurultay süreci, il kongreleriyle devam ediyor. Değişim tartışmalarının gölgesindeki CHP'de parti meclisi, 26 Eylül'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, tüzük kurultayı ve 38. Olağan Kurultayın tarihleri netleştirilecek. 1370 delegesi bulunan CHP'de genel başkanın seçileceği olağan kurultay için 4-5 Kasım tarihleri öne çıkıyor.

Kurultaya mevcut tüzükle gidilecek olması tepki aldı

Edinilen bilgiye göre; tüzük kurultayının, kasım sonu ya da aralık başında toplanması düşünülüyor. Kurultayın mevcut tüzükle yapılacak olması eleştirilerin odağında.

CHP tüzüğünde, milletvekili adayının ön seçimle belirlenmesi, yüzde 33 cinsiyet kotasının yüzde 50'ye çıkarılması, Parti Meclisi üye sayısının artırılması yönünde değişiklik yapılması planlanıyor.

Parti yönetiminin, tüzük kurultayını olağan kurultay sonrasına bırakma isteği tepkilere yol açıyor. Önemli değişikliklerin hayata geçirileceği tüzük kurultayının, genel başkan seçiminden sonraya bırakılması antidemokratik bulunuyor. Parti içinde, olağan kurultaya yenilenen tüzükle gidilmesinin daha doğru olacağı görüşü hakim.