Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.09.2023 15:29

CHP'de kurultay için gözler parti meclisinde

CHP Merkez Yürütme Kurulu, 38. Olağan Kurultayın 4-5 Kasım'da yapılmasına karar verdi. Ancak son sözü parti meclisi söyleyecek. Kurultay tarihi, 26 Eylül'de toplanacak parti meclisinde netleşecek.

CHP'de kurultay için gözler parti meclisinde

CHP'de kurultay süreci, il kongreleriyle devam ediyor. Değişim tartışmalarının gölgesindeki CHP'de parti meclisi, 26 Eylül'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, tüzük kurultayı ve 38. Olağan Kurultayın tarihleri netleştirilecek. 1370 delegesi bulunan CHP'de genel başkanın seçileceği olağan kurultay için 4-5 Kasım tarihleri öne çıkıyor.

Kurultaya mevcut tüzükle gidilecek olması tepki aldı

Edinilen bilgiye göre; tüzük kurultayının, kasım sonu ya da aralık başında toplanması düşünülüyor. Kurultayın mevcut tüzükle yapılacak olması eleştirilerin odağında.

CHP tüzüğünde, milletvekili adayının ön seçimle belirlenmesi, yüzde 33 cinsiyet kotasının yüzde 50'ye çıkarılması, Parti Meclisi üye sayısının artırılması yönünde değişiklik yapılması planlanıyor.

Parti yönetiminin, tüzük kurultayını olağan kurultay sonrasına bırakma isteği tepkilere yol açıyor. Önemli değişikliklerin hayata geçirileceği tüzük kurultayının, genel başkan seçiminden sonraya bırakılması antidemokratik bulunuyor. Parti içinde, olağan kurultaya yenilenen tüzükle gidilmesinin daha doğru olacağı görüşü hakim.

ETİKETLER
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Sıradaki Haber
Memur maaş artışı nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş sürüyor
16:12
Yunanistan'da işçi ve memurlar yeni çalışma yasası tasarısına tepki gösterdi
16:14
Bağcılar'da iş yeri yangını
16:07
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
16:07
İspanya meclisinde ortak diller artık her zaman kullanılacak
16:04
İngiliz hükümeti, daha fazla internet tabanlı TV kanalına düzenleme getirmeyi planlıyor
Deniz suyunun sıcaklığı balık miktar ve fiyatını olumsuz etkiliyor
Deniz suyunun sıcaklığı balık miktar ve fiyatını olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ