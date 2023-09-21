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Ekonomi
TRT Haber 21.09.2023 15:16

Memur maaş artışı nasıl olacak?

Memurların zam oranı, gerçekleşen enflasyona göre ocak ayında belli olacak. Emekli ve memurların zamları belirlenirken neler dikkate alınacak ve ne kadar zam verilmesi bekleniyor? Detaylar haberimizde...

Memur maaş artışı nasıl olacak?
[Fotoğraf: Getty]

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammında gözler ocak ayında. Memur ve emeklisine verilecek enflasyon farkı ocakta netlik kazanacak. Böylece toplam zam oranı belli olacak.

Peki bu süreç belirlenirken neler dikkate alınacak? AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin merak edilenleri cevapladı.

"Türkiye'de 3 statüde emeklimiz var. Memur, SSK işçi ve Bağ-kur esnaf emeklileri diye 3 kategori var. Burada memur emeklilerin maaşı toplu sözleşme kapsamında yapılıyor. Toplu sözleşmede de 6 aylık zam dilimleri haricinde bir de enflasyon farkı dahil ediliyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş artışları mevzuata göre son 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında oluyor."

2024'te yapılacak memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak
2024'te yapılacak memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak

Refah payının eklenmesi de ihtimaller arasında

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklisinin alacağı zamda iki aylık enflasyon farkı netleşti. Yüzde 29,58'lik zam oranı kesinleşti. Zengin, memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranıyla ilgili şöyle konuştu:

"OVP enflasyon hedeflemesine göre baktığımızda son 6 aylık enflasyonun yüzde 37,76 olmasının bekliyoruz. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur ve emeklileri yaklaşık olarak yüzde 49,46 oranında yani yüzde 50'ye yakın artış öngörülüyor. SSK ve Bağ-kur'lulara yüzde 37,76 artış onlar için yasal olarak öngörülüyor."

Ocakta zam oranlarına ilave artış ya da refah payı eklenmesi de seçenekler arasında. Zammın netleşmesi için son 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. 

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