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Ekonomi
TRT Haber 19.09.2023 15:41

2024'te yapılacak memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

2024'te yapılacak memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı.

Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

"1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işlemi yapıldı"

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.

Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."

Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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