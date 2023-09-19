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Ekonomi
AA 19.09.2023 11:34

YSK 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacağını duyurdu.

YSK 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

YSK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Personel alımı için başvurular 22 Eylül'de başlayacak, e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden elektronik olarak yapılacak. 3 Ekim'e kadar sürecek başvuruların ardından özel ve genel şartları sağlayan adaylardan yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacak.

Sözlü olarak tek aşamada yapılacak sınavda mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyona yönelik uzmanlık konuları değerlendirilecek. 100 tam puan üzerinden yapılacak sözlü sınavın ardından puan sıralamasına göre asil ve yedek adayların yer aldığı nihai başarı sırası YSK'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavı kazanan her bir adaydan güvenlik soruşturması uygun olmayanlarla sözleşme imzalanmayacak.

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