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Ekonomi
AA 21.09.2023 14:37

Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi

Rus hükümeti, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorin ihracatını kısıtladı.

Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
[Temsili fotoğraf: AA]

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengeleme amacıyla kısıtlama kararı alındı.

Benzin ve motorin ihracatına geçici kısıtlama getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatları, rublenin yabancı para birimleri karşısında zayıflaması ve artan ihracat nedeniyle bir süredir yükseliyordu.

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