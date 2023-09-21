CHP'de İstanbul il başkanı adaylığı için kriz devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay için takvim işliyor. İstanbul il başkanı adayı krizi ise hala devam ediyor. 8 Ekim'de yapılacak il kongresinde bir isim üzerinde anlaşmanın zor olduğu ifade ediliyor. Çok adaylı yarış olacağı fikri öne çıkıyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta 39 ilçe başkanıyla yaptığı toplantıda, "il başkan adayına, ilçe başkanları karar versin" görüşünün öne çıktığı belirtiliyor. Henüz adayın ismi konusunda uzlaşılamadığı kaydediliyor.

"İsim dayatılırsa kabul etmeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun davet edilmediği toplantıda, bazı ilçe başkanlarının "İsim dayatılırsa kabul etmeyiz" dediği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu ile ikinci kez buluşması beklenen ilçe başkanlarının, İmamoğlu ile ayrıca bir araya gelmesi bekleniyor.

Kulislerde, il başkan adayı olarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in isminin öne çıktığı ifade ediliyor. Çelik'i hem İmamoğlu'nun hem de CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın desteklediği kaydediliyor.