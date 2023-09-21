Bakan Yumaklı: Ağaç zararlıları, ormanlara yangınlardan daha fazla zarar veriyor

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen UNECE/FAO "Değişen İklim Koşullarında Türkiye'de Ormancılık Politikası Diyaloğu Programı"na katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, üç gün süren toplantının, ormancılık ve orman politikaları konusunu gündeme getirecek önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

Ormanların binlerce canlıya ev sahipliği yaptığına işaret eden Yumaklı, "Bir veri var, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i barınmak, geçinmek ve yiyecek temin etmek için ormana bağlı yaşamak durumunda. Yine dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı ısınmak ve yemek ihtiyacını gidermek için yakacak olarak ormanları kullanmakta. 60 milyondan fazla insan da orman endüstrisinde istihdam edilerek geçimini sağlamaktadır." diye konuştu.

Sürdürülebilir orman yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "İklim değişikliği artık bizler için makalelerin konusu, konferansların, seminerlerin konusu değildir. İklim değişikliği artık hayatımızın tam göbeğinde. Bütün davranış biçimimizi her konuda etkileyecek olan çok önemli bir gerçektir. Günlerdir takip ediyorsunuz, orman yangınları var. Ama çok şükür her geçen gün çok daha hızlı müdahale ediyoruz. Orman teşkilatının hem ekipman olarak hem de kabiliyet olarak kendisini geliştirmiş olmasıyla, iyi planlamayla, mücadele edecek güçlerimizin çok iyi koordinasyonu ve konuşlanmasıyla önemli bir başarı elde edildi." ifadesini kullandı.

Ormanlarla ilgili üç safha olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Birincisi yangın öncesi, ikincisi yangın esnasındaki, üçüncüsü de yangın sonrasındaki safha. İkinciyi biliyoruz. 7 milyar fidanı toprakla buluşturdu bu ülke. Bunu da aşacak. Eğer biz yangın çıkmamasını sağlarsak başarılıyız. Çıkan yangına işte 10 dakikada müdahale ettik, 3 saatte söndürdük, bilmem ne kadar hektar yandı. İstatistiklere baktık, azalttık. Biz bunu başarı olarak görmüyoruz. Görmememiz de gerekir. Biraz önce söyledim. Bu ekosistemde sadece bizler yaşamıyoruz."

Ağaç zararlıları ve hastalıklarına da değinen Yumaklı, "Ağaç zararlıları ve hastalıkları ormanlık alanlara, yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor. Yani mücadelenin büyüklüğünü anlatması açısından çok önemli. O yüzden Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı, Tarım ve Orman Bakanlığının diğer birimleriyle beraber yaklaşık 50 türdeki zararlıya karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele de biyolojik mücadele, altını çizelim. Yaklaşık 54 üretim istasyonunda 8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlarımıza salınmaktadır." bilgisini paylaştı.

"Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada"

Ormanlara çok büyük önem verildiğini söyleyen Yumaklı, şunları aktardı:

"11 Kasım, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Bu da bizim kültürümüzün ağaçla alakalı ya da yeşil dünyayla alakalı hassasiyetini gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi. 184 yıllık bir teşkilatımız var. Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada. Bundan gurur duymamız gerekir. Dünyadaki bu dördüncü sıramızı da üst sıralara çıkarmak ayrıca yeni hedefimiz. Ben bu gururu yaşattığı için çok kıymetli orman teşkilatındaki arkadaşlarıma ve buna ilgi gösteren vatandaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

Bakan Yumaklı, 5 Nisan'da, Orman Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Orman köylümüzle orman emvalinden elde edilen karın yüzde 10'una kadarını orman teşkilatımız paylaşacak. Orman köylümüzün yakacak odununu ve kereste ihtiyacını maliyetinden yüzde 70 daha düşük karşılamış olacağız. Orman köylümüzün sigortalılığıyla alakalı bir başlık var. Burada da eğer sigortalıysa orman köylümüz hak edişlerine yüzde 5 ilave ödeme daha yapılacak. Mülkiyet problemleri de bu kanunla birlikte çözülmüş oldu. Dolayısıyla bu düzenlemeden faydalanacak olanların da olacağını belirtmek isterim." açıklamasında bulundu.

"Orman yangınlarıyla mücadele bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz"

Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok ormanların etkileneceğinin konuşulduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim teşkilatımızın elinde rezerv güçlerle beraber 24 uçağımız var. 100 helikopterimiz ve 10 insansız hava aracımız bu mücadelede çok önemli bir yer tutmakta. Yaklaşık 4 bin 500'e yakın kara aracımız var. 776 yapay zeka ile çalışan kulemiz var. 25 bin orman işçimiz var. 118 bini aşan da gönüllümüz var. Orman yangınlarıyla mücadele bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Türkiye, Akdeniz ülkeleri olan İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Fransa ile kıyaslandığında hemen hemen aynı şekilde yangınla mücadeleyi yapıyor. Bu anlamda en başarılı ülkeyiz. 2000'li yıllarda 45 dakika olan yangına müdahale, geçtiğimiz yıl itibarıyla 11 dakikaya düştü. Bu yılın ortalamasında, sene sonunda bakacağız. Hedefimiz 10 dakikaya düşürmek."