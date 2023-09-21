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Gündem
AA 21.09.2023 14:34

Diyanet, Kur'an-ı Kerim baskısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sıcakla renk değiştiren, altın yaldızlı ve varaklı Kur'an-ı Kerim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Altın kelimesiyle nitelendirilen ifadenin altınla ilgisi yoktur, altın rengine işaret edilmektedir." denildi.

Diyanet, Kur'an-ı Kerim baskısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada, "Diyanet, şatafatı bırakamıyor" başlığıyla yer alan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Haberde, "Diyanet İşleri Başkanlığının sıcakla renk değiştiren, altın yaldızlı ve varaklı Kur'an-ı Kerim basmak suretiyle lüks ve şatafattan kaçınmadığı" iddialarına yer verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Oysa altın kelimesiyle nitelendirilen ifadenin altınla ilgisi yoktur, altın rengine işaret edilmektedir. 'Altın varak baskı' ifadesi, ciltli kitapların yüzeyinde kitabın isminin, varsa tasarım ögelerinin basıldığı metalik folyo malzemedir. Varak; aslında metalik folyonun matbaa dilinde karşılığı olup, altın ifadesi de renk belirtmek için kullanılmaktadır. Matbaacılık alanında kullanılan ifadelerin, iddia edildiği gibi lüks ve şatafat ifade etmediği yayıncılık ve matbaa bilgisi olan herkesçe malumdur. 'Sıcakla renk değiştiren' ise termo ifadesini açıklamak için kullanılmıştır. Buradaki termo (sıcaklıkla renk değiştirme) özelliği, üretimde kullanılan sıcak gofre baskı tekniği ile cilt malzemesinin klişe ile baskı yapılan yüzeyin renginin değişmesidir. Yoksa kitabın normal hava şartlarında veya isteğe bağlı bir renk değiştirme özelliği yoktur."

Açıklamada, Başkanlığın, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin bir gereği olarak yayın envanterini artırmaya, toplumun tüm kesimlerinin başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Başkanlık yayınlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı
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