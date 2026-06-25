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TRT Haber 25.06.2026 15:06

CHP YDK, ihraçlara itirazı reddetti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti.

CHP YDK, ihraçlara itirazı reddetti

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