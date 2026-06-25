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Gündem
AA 25.06.2026 14:06

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
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