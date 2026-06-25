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Gündem
TRT Haber 25.06.2026 13:42

DMM'den 'Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü ile ilgili iddiaları yalanladı.

DMM'den 'Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı' yönünde iddialar paylaşıldığı hatırlatıldı.

Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

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Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Emmanuel Macron
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