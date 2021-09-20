Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şu an için Millet ittifakına dahil olmadıklarını söyledi.

Bu açıklama Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Öztrak şöyle konuştu:

"İttifaklar seçim kararlarıyla birlikte gündeme gelmektedir. Seçim öncesi demokrasiden yana tavır koyan partilerin birlikteliği bugün tüm gücüyle ve genişleyerek devam etmektedir. Seçim zamanı geldiğinde demokrasiden yana olan partilerin millet ittifakından yana gücünü tüm Türkiye görecektir. Millet İttifakı içinde sorun arayanlar bugün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacaktır. "

"Çözümün adresi TBMM ve HDP'dir"

Gündemin sıcak başlıklarından biri de Kürt sorunuydu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasına HDP'li Sezai Temelli'den "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtı gelmişti.

Parti Sözcüsü Öztrak da çözümün adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve HDP'yi işaret etti:

"Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz. Gayri meşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. TBMM'deki meşru siyasi partiler bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir."

Fethiye Belediye Başkanı Karaca disipline sevk edildi

CHP yönetimi bir vatandaşa hakaret ettiği ses kaydı ile gündeme gelen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için de disiplin sürecini başlattı.