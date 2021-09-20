Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir."
Etiketler: Fuat Oktay
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz