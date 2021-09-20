Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Rusya'daki silahlı saldırıya kınama
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.
Türkiye, Rusya'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Rusya
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