CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Örgütlerdeki gibi parlamentodaki istifalar da genel merkezin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ardından son istifa İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'den geldi.

Partisinden istifa eden Sütlü, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Bu istifayla CHP’nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.

Kılıçdaroğlu milletvekillerinin eleştirilerini ve önerilerini dinleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan MYK'da meclis grup yönetimi de hazır bulunacak.

Daha fazla sandalye kaybetmek istemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesi planlanıyor.

Gruplar halinde milletvekilleri ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu, parti yönetimine ve politikalara dair eleştirileri ve önerilerini dinleyecek.

Anayasa ve seçim kanununa ilişkin çalışmalar da masada olacak

Parti Meclisi öncesindeki son MYK toplantısında ayrıca yeni Anayasa ve seçim kanununa ilişkin çalışmalar da masada olacak.

Hukukçu kurmaylar çalışmalarını rapor halinde parti yönetimine sunacak.