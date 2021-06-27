Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve Gastronomi Merkezi'ne dönüştürülen Sakıp Efendi Konağı'nın açılışında tarım ve sanayi şehri olan peygamberler diyarının, turizm yönünün de güçlü olduğunu söyledi.

"Şanlıurfa ve Türkiye turizmi için hayırlı olmasını diliyoruz"

Sakıp Efendi Konağı'nın bölgenin gastronomi ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran Ersoy, "Önemli olan gastronomide elde ettikleri bu değerlerin, yetişmiş bu zanaatkarların gelecek nesillerine aktarılması, Şanlıurfa'nın bu tescilli ürünlerinin başta Türkiye'ye, geleceğe ve dünyaya buradan yayılması. Sayın Başkanımızı bu yatırımdan dolayı kutluyoruz, Şanlıurfa ve Türkiye turizmi için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bakanlar Varank ve Ersoy'u, kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bir şehrin lezzeti, gastronomisi olabilir ama Şanlıurfa'da üçü bir arada, gastronomi, tarih ve lezzet. İşte bulunduğumuz mekan bunu ifade ediyor, bir başka şehirde bunu bulmak mümkün değil. Burası müziğin şehri, sıra gecelerimiz var, konservatuvar gibi olan bu sıra gecelerimizde gençlerimiz yetişiyor" diye konuştu.

Açılışın ardından Gastronomi Merkezi'ni gezen Ersoy ve Varank, kentin önemli lezzetlerinden çiğköftenin tadına bakıp, ustalarından işin püf noktasını anlatmalarını istedi. Mangal başına da geçen Ersoy ve Varank, Şanlıurfa ciğeri pişirdi, sıra gecesi ekibinin müzik dinletisini dinledi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldiler

Daha sonra Şanlıurfa Müzesi'ni gezen Ersoy ve Varank, katıldıkları uluslararası müzik yarışmalarında derece yapan 4 öğrenciyle bir araya gelerek sohbet etti ve çaldıkları eserleri dinledi.

Ersoy ve Varank, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Akıllı Şehircilik ve İnovasyon" alanındaki yarışmada başarılı olan 17 öğrenciye de ödüllerini verdi.

Bakanlara, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Mehmet Ali Cevheri ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da eşlik etti.