Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği 67 milyon liralık yatırımın toplu açılışı ve temel atma töreninin ardından, 3GEN Taban fabrikasını ziyaret etti ve burada gerçekleştirilen üretime ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Transfomax'ın fabrikasını gezen Varank, üretim hattında incelemelerde bulundu.

Varank, FLO Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'nin fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette, çalışanlarla sohbet etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Genel Müdürü Burak Övünç'ten fabrikaya ilişkin bilgi alan Varank, üretim hattının başına geçerek otomat dikiş makinesini kullandı.

"Çok daha büyük potansiyeli var"

Varank daha sonra STEM Akademi ve Kariyer Merkezi Projesi kapsamında kurulan STEM atölyesinin açılışını yaptı.

Öğretmenlerden merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Varank'a öğrenciler de projelerini anlattı.

Varank, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da ayakkabıcılık sektörüyle ilgili önemli bir sanayi altyapısı oluşturduklarını, Büyükşehir Belediyesi ile ikinci etabı da yapacaklarını söyledi.

"Şanlıurfa'da istihdam yoğun sektörlerde yatırımların önünü açmak, gençlerimize iş kapısı kazandırmak için Bakanlık olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diyen Varank, OSB'den gelen su talebiyle ilgili ihtiyacı gidermek için de çalışacaklarını bildirdi.

Varank, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürüyle marka şehirlerden olduğunu belirterek, bugün "Mezopotamya" markasını tanıtacaklarını kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni bu markayla bir turizm destinasyonu haline getirmek istediklerine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Mezopotamya markasının geri planında tüm bölgede 9 şehrimizde ziyaret edilecek yerleri çıkardık, bununla ilgili dijital ortamları hazırladık ama bunun yanında bölgemizde ziyaret edilmesi ve tüm dünyaya tanıtılması gereken alanlarla ilgili gerekli yatırımları iyileştirmeleri de yapacağız."

"Şanlıurfa'yı çok daha güzel yerlerde göreceğiz"

Varank, Şanlıurfa'nın artık sanayisiyle de ön plana çıktığını ve çok daha büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Biraz önce açtığımız STEM teknoloji eğitimi sınıfları buradaki yavrularımızın küçük yaşlardan itibaren ileride bilim insanları, mühendisler olabilmeleri için eğitim alabilecekleri alanlar. İnşallah Şanlıurfa'yı çok daha güzel yerlerde göreceğiz" dedi.

"Gençlerimizin girişimciliğe ilgisini görmekten memnun oldum"

Daha sonra Bakan Varank, Kültür Adası ismi verilen proje kapsamında 13 eski Şanlıurfa evinden dönüştürülen butik oteli ziyaret etti.

Varank, Şanlıurfa Tekno İŞGEM'in açılışında, sanayinin katma değerini artırmanın yolunun teknolojiye yatırımdan geçtiğini vurguladı.

Tekno İŞGEM'lerde de iş fikri olanların fikirlerini ticarileştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Buradan çıkacak fikirlerle nice başarılı girişimler şirketleşsin hatta buradan Unicorn'lar çıksın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Varank, son olarak açılışını yaptığı Tekno Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin temelde bir kuluçka merkezi olduğunu anlattı.

Girişimcilerin buradan mentörlük ve danışmanlık desteği aldığını belirten Varank, "Şanlıurfa'da bu heyecanı, gençlerimizin girişimciliğe ilgisini görmekten memnun oldum" sözlerini kullandı.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da eşlik etti.