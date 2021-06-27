Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 19:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Birinci ve ikinci doz aşı sayısı 47 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam COVID-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.
Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda" dedi.
Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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