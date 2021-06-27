Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı.

52 kişi hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 49 bin 576'ya yükseldi.

Hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca: Aşısını yaptıranların gurur tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 5 binin altına düşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koca, "4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı" dedi.